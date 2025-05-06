Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

Координаты землетрясения: 39.131 с.ш. 73.309 в.д.

Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана в 544 км. на юго-запад от г. Алматы

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Стамбуле повысило спрос на загородную недвижимость.