14:06, 06 Май 2025 | GMT +5
Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 6 мая 2025 г. в 13:08 зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.
Координаты землетрясения: 39.131 с.ш. 73.309 в.д.
Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана в 544 км. на юго-запад от г. Алматы
Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.
Ранее сообщалось, что землетрясение в Стамбуле повысило спрос на загородную недвижимость.