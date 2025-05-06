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    14:06, 06 Май 2025 | GMT +5

    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 6 мая 2025 г. в 13:08 зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    Землетрясение
    Фото: Anadolu Ajansı

    Координаты землетрясения: 39.131 с.ш. 73.309 в.д.

    Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана в 544 км. на юго-запад от г. Алматы

    Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.

    Ранее сообщалось, что землетрясение в Стамбуле повысило спрос на загородную недвижимость.

    Теги:
    Землетрясение Таджикистан Происшествия Центральная Азия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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