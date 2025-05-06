Землетрясение в Стамбуле повысило спрос на загородную недвижимость

Землетрясение магнитудой 6.2 баллов, произошедшее в Стамбуле 23 апреля, заметно изменило предпочтения горожан в выборе жилья. Многие жители мегаполиса начали пересматривать свои взгляды на проживание в высотных домах и активно искать альтернативные, более безопасные варианты в районах с низким сейсмическим риском.

Спрос на загородную недвижимость, в том числе частные дома, малоэтажные строения, земельные участки и мобильные жилища – значительно увеличился. Эксперты по недвижимости Мустафа Хакан Озелмаджиклы рассказал, что стоимость участков без разрешения на строительство составляет от 3 до 5 тыс. турецких лир (от 45 тыс. до 75 тыс. тенге) за квадратный метр, в то время как участки с разрешением стоят уже от 10 до 15 тыс. лир (от 140 тыс. до 295 тыс. тенге). Однако он подчеркнул, что установка контейнеров и мобильных домов на сельскохозяйственных землях требует специального разрешения.

Помимо стационарных домов, все большей популярностью пользуются автокараваны (дома на колесах). Многие рассматривают их как безопасную и гибкую альтернативу традиционному жилью.

Фото: Sabah

Цены на такие передвижные дома варьируются от 160 тыс. до 15 млн лир (от 2 млн до 205 млн тенге), в зависимости от уровня комфорта и комплектации. Таким образом, после недавнего стихийного бедствия жители Стамбула начали активно искать пути к более безопасной и независимой жизни, отдавая предпочтение загородному образу жизни и мобильным формам жилья.

Ранее мы писали о том, что в результате недавнего землетрясения в Стамбуле были повреждены тысячи зданий и строений, сотни жителей обратились за медицинской помощью.