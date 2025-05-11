Землетрясение в Алматы: повреждений не выявлено
После землетрясения специалисты ГУ «Казселезащита» МЧС провели осмотр русел рек и гидротехнических сооружений на предмет возможных повреждений, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным МЧС, специалистами ГУ «Казселезащита» проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.
— По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная, — отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что алматинцы почувствовали землетрясение. Очаг подземных толчков находился в 35 км на юго-запад от Алматы.