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    23:00, 10 Май 2025 | GMT +5

    Землетрясение в Алматы: повреждений не выявлено

    После землетрясения специалисты ГУ «Казселезащита» МЧС провели осмотр русел рек и гидротехнических сооружений на предмет возможных повреждений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По данным МЧС, специалистами ГУ «Казселезащита» проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

    — По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная, — отметили в МЧС.

    Ранее сообщалось, что алматинцы почувствовали землетрясение. Очаг подземных толчков находился в 35 км на юго-запад от Алматы.

    Теги:
    МЧС Землетрясение Регионы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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