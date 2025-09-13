Землетрясение снова произошло на Камчатке, есть угроза цунами
Подземные толчки ощущались в населённых пунктах полуострова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
Землетрясение произошло в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км. Магнитуда составила 6.3.
По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами:
в населенных пунктах:
— не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу,
— не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу,
— а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.
Также возможен подход волны высотой не более 120 сантиметров в район мыса Маячного, Халактырского пляжа.
МЧС России рекомендует:
- высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо.
- Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!
- Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, следует уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега.
Напомним, 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске.
Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.