Землетрясение снова произошло на Камчатке, есть угроза цунами

Землетрясение произошло в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км. Магнитуда составила 6.3.

По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами:

в населенных пунктах:

— не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу,

— не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу,

— а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Также возможен подход волны высотой не более 120 сантиметров в район мыса Маячного, Халактырского пляжа.

МЧС России рекомендует:

высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо.

Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!

Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, следует уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега.

Напомним, 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске.

Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.