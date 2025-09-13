РУ
    Землетрясение снова произошло на Камчатке, есть угроза цунами

    Подземные толчки ощущались в населённых пунктах полуострова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

    Землетрясение снова произошло на Камчатке
    Фото: t.me/kbgsras

    Землетрясение произошло в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км. Магнитуда составила 6.3. 

    По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами:

    в населенных пунктах:

    — не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, 
    — не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу,
    — а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

    Также возможен подход волны высотой не более 120 сантиметров в район мыса Маячного, Халактырского пляжа.

    МЧС России рекомендует:

    • высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо.
    • Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!
    • Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, следует уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега.

    Напомним, 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске.

    Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

