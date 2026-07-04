Землетрясение произошло в 63 км от Тараза

На расстоянии 63 км на северо-восток от г. Тараз произошло землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 4 июля 2026 года в 04:40 по времени Астаны (3 июля в 23:40 по Гринвичу) на расстоянии 63 км на северо-восток от г. Тараз произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 43.44 градуса северной широты, 71.59 градуса восточной долготы.

Магнитуда mpv=4,5. Энергетический класс K=10,6. Глубина h=22 км.

Землетрясение ощущалось жителями г. Тараз — 2 балла.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии.