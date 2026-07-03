KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

    Информация о погибших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Землетрясение
    Фото: hurriyet.com.tr

    Как сообщил Геологический институт США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 58 километрах к западу от района Тобело.

    По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 120,9 километра.

    На данный момент информации о погибших, пострадавших или разрушениях не поступало.

    Предупреждение об угрозе цунами также не объявлялось.

    Напомним, 16 июня в Индонезии землетрясение магнитудой 6,7 произошло. За главным толчком последовала серия мощных афтершоков.

    Сообщалось о локальных разрушениях. В ряде зданий появились трещины, в административном корпусе округа Сиги обрушился потолок, повреждения зафиксированы также в одном из помещений местного университета. Больницы вывели пациентов, включая людей, подключенных к капельницам, на улицу в целях безопасности.

    Индонезия расположена в зоне нескольких сейсмических разломов, поэтому подземные толчки и вулканическая активность здесь встречаются регулярно. В январе 2021 года в результате землетрясения магнитудой 6,2 вблизи города Мамуджу на острове Сулавеси погибло не менее 100 человек, тысячи жителей несколько дней ночевали под открытым небом, опасаясь повторных толчков.

    Землетрясение Индонезия Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор