Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

Информация о погибших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Как сообщил Геологический институт США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 58 километрах к западу от района Тобело.

По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 120,9 километра.

На данный момент информации о погибших, пострадавших или разрушениях не поступало.

Предупреждение об угрозе цунами также не объявлялось.

Напомним, 16 июня в Индонезии землетрясение магнитудой 6,7 произошло. За главным толчком последовала серия мощных афтершоков.

Сообщалось о локальных разрушениях. В ряде зданий появились трещины, в административном корпусе округа Сиги обрушился потолок, повреждения зафиксированы также в одном из помещений местного университета. Больницы вывели пациентов, включая людей, подключенных к капельницам, на улицу в целях безопасности.

Индонезия расположена в зоне нескольких сейсмических разломов, поэтому подземные толчки и вулканическая активность здесь встречаются регулярно. В январе 2021 года в результате землетрясения магнитудой 6,2 вблизи города Мамуджу на острове Сулавеси погибло не менее 100 человек, тысячи жителей несколько дней ночевали под открытым небом, опасаясь повторных толчков.