Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло во вторник, 16 июня, в Индонезии. За главным толчком последовала серия мощных афтершоков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Подземные вибрации вызвали продолжительную тряску в городе Палу, где проживают около 400 тыс. человек. Сообщается о локальных разрушениях. В ряде зданий появились трещины, в административном корпусе округа Сиги обрушился потолок, повреждения зафиксированы также в одном из помещений местного университета. Больницы вывели пациентов, включая людей, подключенных к капельницам, на улицу в целях безопасности.

Власти призвали жителей прислушиваться к официальным рекомендациям и соблюдать осторожность, предупредив, что повторные толчки могут продолжаться часами.

Фото: AP Photo

По данным Геологической службы США, эпицентр первоначального толчка находился в 46 километрах к востоку-юго-востоку от Палу, а очаг залегал на глубине около 10 километров. Магнитуда наиболее заметных афтершоков достигала 5,2, 5,0 и 4,9.

Индонезия расположена в зоне нескольких сейсмических разломов, поэтому подземные толчки и вулканическая активность здесь встречаются регулярно. В январе 2021 года в результате землетрясения магнитудой 6,2 вблизи города Мамуджу на острове Сулавеси погибло не менее 100 человек, тысячи жителей несколько дней ночевали под открытым небом, опасаясь повторных толчков.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на Кубе.