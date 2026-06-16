Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на Кубе

На западе Кубы в провинции Пинар-дель-Рио зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, которое произошло недалеко от населенного пункта Мантуа, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

На территории западной Кубы в провинции Пинар-дель-Рио произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки были зарегистрированы в 13:37 по местному времени (22:54 по времени Астаны), сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр сейсмологических исследований Кубы (CENAIS).

По данным специалистов, очаг землетрясения находился на глубине около 10 километров. Отмечается, что в начале июня в этом же районе уже происходили более сильные толчки магнитудой 6,2, которые ощущались даже в столице страны — Гаване.

Сейсмологи подчеркивают, что подобная активность является нетипичной для западной части Кубы, поскольку чаще землетрясения фиксируются на востоке острова.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, землетрясение произошло на территории Афганистана.