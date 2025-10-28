Землетрясение произошло в Турции
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. В провинции Балыкесир на западе Турции обрушились здания, пострадавших нет, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир на западе Турции в 22:48 по местному времени (00:48 по времени Астаны).
Эпицентр находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 км. В ряде районов в зоне землетрясения люди выбежали на улицы и оставались там, опасаясь возвращаться в дома.
После первого толчка произошло еще несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.
Позже стало известно, что в результате землетрясения обрушились четыре здания, погибших нет.
Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, по имеющимся данным, «обрушились три здания и одно строение, в котором находился магазин».
— Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали. Работы на местах продолжаются, — отметил министр.
Ранее, 27 октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло около Стамбула в Черном море.