    03:33, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение произошло в Турции

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. В провинции Балыкесир на западе Турции обрушились здания, пострадавших нет, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Землетрясение произошло в 187 километрах от Алматы
    Фото: Anadolu

    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир на западе Турции в 22:48 по местному времени (00:48 по времени Астаны).

    Эпицентр находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 км. В ряде районов в зоне землетрясения люди выбежали на улицы и оставались там, опасаясь возвращаться в дома.

    После первого толчка произошло еще несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.

    Позже стало известно, что в результате землетрясения обрушились четыре здания, погибших нет.

    Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, по имеющимся данным, «обрушились три здания и одно строение, в котором находился магазин».

    — Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали. Работы на местах продолжаются, — отметил министр. 

    Ранее, 27 октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло около Стамбула в Черном море. 

