Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир на западе Турции в 22:48 по местному времени (00:48 по времени Астаны).

Эпицентр находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 км. В ряде районов в зоне землетрясения люди выбежали на улицы и оставались там, опасаясь возвращаться в дома.

После первого толчка произошло еще несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.

Позже стало известно, что в результате землетрясения обрушились четыре здания, погибших нет.

Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, по имеющимся данным, «обрушились три здания и одно строение, в котором находился магазин».

— Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали. Работы на местах продолжаются, — отметил министр.

Ранее, 27 октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло около Стамбула в Черном море.