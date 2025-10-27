В Турции зафиксировано землетрясение

По данным правительственного Управления по ЧС AFAD, эпицентр находился на глубине 13 км к северо-западу от Стамбула в около 16 км от побережья. Сейсмологический центр Кандилли в свою очередь измерил магнитуду на уровне 3,9.

Подземные толчки начались в 19:44 (17:44 по Астане). Их ощутили жители ряда районов мегаполиса. Между тем, данных о каких-либо разрушениях или пострадавших нет. Паники среди местных жителей также не отмечено.

Ранее сообщалось, что на западе и юго-западе Турции сильные проливные дожди привели к масштабному наводнению.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.