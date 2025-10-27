РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:30, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Турции зафиксировано землетрясение

    Землетрясение магнитудой 3,7 произошло около Стамбула в Черном море, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    На Филиппинах зафиксировано более 8 тысяч афтершоков после мощного землетрясения
    Фото: Anadolu

    По данным правительственного Управления по ЧС AFAD, эпицентр находился на глубине 13 км к северо-западу от Стамбула в около 16 км от побережья. Сейсмологический центр Кандилли в свою очередь измерил магнитуду на уровне 3,9.

    Подземные толчки начались в 19:44 (17:44 по Астане). Их ощутили жители ряда районов мегаполиса. Между тем, данных о каких-либо разрушениях или пострадавших нет. Паники среди местных жителей также не отмечено.

    Ранее сообщалось, что на западе и юго-западе Турции сильные проливные дожди привели к масштабному наводнению.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

