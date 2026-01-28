Землетрясение произошло в Таджикистане

Подземные толчки зафиксированы 28 января в 04 часа 32 минуты по времени Астаны (27 января в 23 часа 32 минуты по Гринвичу) на территории Таджикистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.