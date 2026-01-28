РУ
    09:04, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Землетрясение произошло в Таджикистане

    Подземные толчки зафиксированы 28 января в 04 часа 32 минуты по времени Астаны (27 января в 23 часа 32 минуты по Гринвичу) на территории Таджикистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    землетрясение
    Фото: Anadolu

    Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, координаты эпицентра: 38.31 градуса северной широты, 73.82 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=4.2. Энергетический класс K=11.6. Глубина h=184 км. 

    Последний раз подземные толчки на территории Таджикистана были зафиксированы 9 января. 

