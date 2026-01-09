08:55, 09 Январь 2026 | GMT +5
Землетрясение произошло в Таджикистане
Подземные толчки зафиксированы 9 января в 02 часа 14 минут по времени Астаны (8 января в 21 час. 14 мин. по Гринвичу) на территории Таджикистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.
Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, координаты эпицентра: 38.74 градуса северной широты, 73.23 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=5.9. Энергетический класс K=12.7. Глубина h=187 км.
Как сообщает Telegram-канал NOVA24-LIVE, 9 января в 02:14 в Узбекистане ощущалось землетрясение из Таджикистана, сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла, а на территории Узбекистана:
- Ферганская область: 2-3 балла, 260 км.
- Андижанская область: 2 балла, 285 км.
- Наманганская область: 2 балла, 325 км.