    08:55, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Землетрясение произошло в Таджикистане

    Подземные толчки зафиксированы 9 января в 02 часа 14 минут по времени Астаны (8 января в 21 час. 14 мин. по Гринвичу) на территории Таджикистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    Землетрясение
    Фото: aa.com.tr

    Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, координаты эпицентра: 38.74 градуса северной широты, 73.23 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=5.9. Энергетический класс K=12.7. Глубина h=187 км.

    Как сообщает Telegram-канал NOVA24-LIVE, 9 января в 02:14 в Узбекистане ощущалось землетрясение из Таджикистана, сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла, а на территории Узбекистана:

    - Ферганская область: 2-3 балла, 260 км.
    - Андижанская область: 2 балла, 285 км.
    - Наманганская область: 2 балла, 325 км.

    Теги:
    Землетрясение Узбекистан Таджикистан Центральная Азия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
