    18:12, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение произошло в области Жетысу

    По данным сети сейсмических станций, 4 октября в 17:42 по времени Астаны было зафиксировано землетрясение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    землетрясение
    Фото: aa.com.tr

    Очаг сейсмической активности располагался на территории Казахстана — в 209 километрах к северо-востоку от города Алматы.

    Согласно информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, расчетная интенсивность землетрясения составила 2 балла по шкале MSK-64 в городе Текели и поселке Карабулак области Жетысу.

    Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в городе Семей. 

    Позже в МЧС напомнили о необходимости продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.

    Айгерим Коппаева
    Автор
