18:12, 04 Октябрь 2025 | GMT +5
Землетрясение произошло в области Жетысу
По данным сети сейсмических станций, 4 октября в 17:42 по времени Астаны было зафиксировано землетрясение, передает корреспондент агентства Kazinform.
Очаг сейсмической активности располагался на территории Казахстана — в 209 километрах к северо-востоку от города Алматы.
Согласно информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, расчетная интенсивность землетрясения составила 2 балла по шкале MSK-64 в городе Текели и поселке Карабулак области Жетысу.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в городе Семей.
Позже в МЧС напомнили о необходимости продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.