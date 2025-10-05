Землетрясение произошло в области Жетысу

Очаг сейсмической активности располагался на территории Казахстана — в 209 километрах к северо-востоку от города Алматы.

Согласно информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, расчетная интенсивность землетрясения составила 2 балла по шкале MSK-64 в городе Текели и поселке Карабулак области Жетысу.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в городе Семей.

Позже в МЧС напомнили о необходимости продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.