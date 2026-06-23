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    Землетрясение произошло в Китае

    На территории Китая произошло землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    Землетрясение произошло в Китае
    Фото: Казахстанский национальный центр данных

    Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 23 июня 2026 года в 20:29 по времени Астаны (в 15:29 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение.

    Координаты эпицентра: 38.13 градуса северной широты, 95.05 градуса восточной долготы.

    Магнитуда mb=5.6. Энергетический класс K=12.8.

    Ранее в Китае произошло землетрясение на глубине 7 километров магнитудой 4,5.

    Китай Землетрясение КНР
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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