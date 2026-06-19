Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Китае

Сегодня, 19 июня, в Китае произошло землетрясение на глубине 7 километров, передает агентство Kazinform.

— 19 июня 2026 года в 14 часов 53 минуты по времени Астаны (в 09 час. 53 мин. по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 40.22 градуса северной широты, 77.43 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.5. Энергетический класс K=10.2. Глубина h=7 км, — сообщает Центр данных ИГИ НЯЦ РК.

Напомним, во вторник, 16 июня, в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3. Тогда сообщалось о погибшем и пострадавших.