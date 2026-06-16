Землетрясение магнитудой 6,3 в Китае: есть погибший и пострадавшие

По состоянию на 18:40 вторника, один человек погиб и еще четверо пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,3 в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе провинции Цинхай, Северо-Западный Китай, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Землетрясение произошло в 17:06 по пекинскому времени.

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 37,80 градуса северной широты и 95,56 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Сейсмологическое управление провинции Цинхай направило рабочую группу в район, пострадавший от землетрясения, для оказания помощи местным властям в реагировании на чрезвычайную ситуацию.

По данным провинциального департамента по управлению чрезвычайными ситуациями, в 18:10 был запущен механизм экстренного реагирования II уровня в связи с землетрясением.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 6,3 на территории Китая.