Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае

Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 6,3. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 16 июня в 14 час. 06 мин. по времени Астаны (в 09 час. 06 мин. по Гринвичу) на территории Китая.

Координаты эпицентра: 37.88 градуса северной широты, 95.65 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=6.3. Энергетический класс K=15.4.

Ранее землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Индонезии.

