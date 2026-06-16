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    Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае

    Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 6,3. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    землетрясение
    Фото: Anadolu

    Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 16 июня в 14 час. 06 мин. по времени Астаны (в 09 час. 06 мин. по Гринвичу) на территории Китая. 

    Координаты эпицентра: 37.88 градуса северной широты, 95.65 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=6.3. Энергетический класс K=15.4.

    Ранее землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Индонезии.

    Землетрясение Происшествия, ЧС В мире Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор