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    Землетрясение произошло в области Жетысу

    Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 3.8, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    Землетрясение
    Фото: Anadolu

    Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 1 июня 2026 года 10 час. 56 мин. по времени Астаны (в 05 час. 56 мин. по Гринвичу) в 34 км к юго-востоку от г. Текели.

    Координаты эпицентра: 44.65 градуса северной широты, 79.10 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3.8. Энергетический класс K=9.0.

    Ранее, 26 мая, землетрясение почувствовали жители Павлодарской области.

    Землетрясение Происшествия, ЧС Область Жетысу
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор