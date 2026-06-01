Землетрясение произошло в области Жетысу
Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 3.8, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.
Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 1 июня 2026 года 10 час. 56 мин. по времени Астаны (в 05 час. 56 мин. по Гринвичу) в 34 км к юго-востоку от г. Текели.
Координаты эпицентра: 44.65 градуса северной широты, 79.10 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3.8. Энергетический класс K=9.0.
Ранее, 26 мая, землетрясение почувствовали жители Павлодарской области.