Землетрясение почувствовали жители Павлодарской области

По информации МЧС РК, землетрясение зарегистрировано 26 мая в 11:28 в районе Баянаула. Подземные толчки почувствовали жители Экибастуза, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отмечается, сетью сейсмических станций МЧС РК зафиксированы толчки. Эпицентр землетрясения расположен в 855 километрах на северо-запад от Алматы на территории Павлодарской области.

— Координаты эпицентра 50.47º с. ш. 76.47º в. д. Глубина 30 км. Расчетная интенсивность (в баллах) составила: Баянаульский район, село Баянаул 2 бала. Для координации действий и мониторинга ситуации на базе ДЧС Павлодарской области создан оперативный штаб, — сообщили в МЧС РК.

Отмечается, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме. Вместе с тем, открыта горячая линия по номеру 87182 20-11-12.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Каспийском море.