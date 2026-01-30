09:54, 30 Январь 2026 | GMT +5
Землетрясение произошло в Кыргызстане
Подземные толчки зафиксированы 30 января в 07 часов 54 минуты по времени Астаны (в 02 час. 54 мин. по Гринвичу) на территории Кыргызстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.
Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, координаты эпицентра: 41.39 градуса северной широты, 75.64 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=3.9. Энергетический класс K=9,0.
Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане, которое произошло 28 января.