    09:54, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Землетрясение произошло в Кыргызстане

    Подземные толчки зафиксированы 30 января в 07 часов 54 минуты по времени Астаны (в 02 час. 54 мин. по Гринвичу) на территории Кыргызстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии: есть угроза цунами
    Фото: aa.com.tr

    Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК,  координаты эпицентра: 41.39 градуса северной широты, 75.64 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=3.9. Энергетический класс K=9,0.

    Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане, которое произошло 28 января.

    Теги:
    Землетрясение Происшествия, ЧС Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
