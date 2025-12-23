РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:21, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение произошло в Каспийском море

    На территории Каспийского моря зафиксировали землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр данных ИГИ НЯЦ РК.

    Землетрясение, Каспийское море
    Фото: kndc.kz

    По данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ, землетрясение произошло 23 декабря 2025 года 09:32 по времени Астаны (04:32 по Гринвичу). Координаты эпицентра: 41.27 градуса северной широты, 53.04 градуса восточной долготы.

    Как отмечается, магнитуда землетрясения составила 5.3. Энергетический класс K=13.1.

    Напомним, в ночь на 22 декабря жители Алматы ощутили землетрясение. Как сообщили сейсмологи, ощутимость составила 2 балла.

    Теги:
    Каспийское море Регионы Казахстана Землетрясение Сейсмологи Происшествия
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
