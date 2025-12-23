11:21, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
Землетрясение произошло в Каспийском море
На территории Каспийского моря зафиксировали землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр данных ИГИ НЯЦ РК.
По данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ, землетрясение произошло 23 декабря 2025 года 09:32 по времени Астаны (04:32 по Гринвичу). Координаты эпицентра: 41.27 градуса северной широты, 53.04 градуса восточной долготы.
Как отмечается, магнитуда землетрясения составила 5.3. Энергетический класс K=13.1.
Напомним, в ночь на 22 декабря жители Алматы ощутили землетрясение. Как сообщили сейсмологи, ощутимость составила 2 балла.