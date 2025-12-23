Землетрясение произошло в Каспийском море

По данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ, землетрясение произошло 23 декабря 2025 года 09:32 по времени Астаны (04:32 по Гринвичу). Координаты эпицентра: 41.27 градуса северной широты, 53.04 градуса восточной долготы.

Как отмечается, магнитуда землетрясения составила 5.3. Энергетический класс K=13.1.

Напомним, в ночь на 22 декабря жители Алматы ощутили землетрясение. Как сообщили сейсмологи, ощутимость составила 2 балла.