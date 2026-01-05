12:26, 05 Январь 2026 | GMT +5
Землетрясение произошло на границе Жамбылской и Алматинской области
Подземные толчки зафиксированы в 30 км к северу от села Отар, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.
Согласно оперативным данным Центра данных, землетрясение произошло 5 января 2026 года в 10 час. 15 мин. по времени Астаны.
Координаты эпицентра: 43.76 градуса северной широты, 75.15 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=3.7. Энергетический класс К=8.8.
Как сообщалось ранее, в ночь на 22 декабря 2025 года жители Алматы ощутили землетрясение.