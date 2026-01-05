Землетрясение произошло на границе Жамбылской и Алматинской области

Согласно оперативным данным Центра данных, землетрясение произошло 5 января 2026 года в 10 час. 15 мин. по времени Астаны.

Координаты эпицентра: 43.76 градуса северной широты, 75.15 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=3.7. Энергетический класс К=8.8.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 декабря 2025 года жители Алматы ощутили землетрясение.