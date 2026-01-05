РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:26, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Землетрясение произошло на границе Жамбылской и Алматинской области

    Подземные толчки зафиксированы в 30 км к северу от села Отар, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    Землетрясение в Афганистане: число жертв выросло до 20 человек
    Фото: Anadolu

    Согласно оперативным данным Центра данных, землетрясение произошло 5 января 2026 года в 10 час. 15 мин. по времени Астаны. 

    Координаты эпицентра: 43.76 градуса северной широты, 75.15 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=3.7. Энергетический класс К=8.8.

    Как сообщалось ранее, в ночь на 22 декабря 2025 года жители Алматы ощутили землетрясение.

    Теги:
    Землетрясение Происшествия, ЧС Жамбылская область Алматинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают