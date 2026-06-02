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    Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили в нескольких регионах Италии

    У побережья Калабрии на юге Италии сегодня утром, 2 мая, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии страны, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.


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    Фото: Анадолу

    Как сообщает институт, землетрясение произошло в 00:12 по местному времени во вторник (22:12 по Гринвичу в понедельник), его эпицентр находился на глубине около 250 километров.

    Местные СМИ отмечают, что подземные толчки ощущались в нескольких южных регионах Италии, включая Калабрию, Сицилию, Кампанию и Апулию.

    О пострадавших или серьезных разрушениях не сообщается. 

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в Чили.

    Италия Землетрясение Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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