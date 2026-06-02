Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили в нескольких регионах Италии

У побережья Калабрии на юге Италии сегодня утром, 2 мая, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии страны, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Как сообщает институт, землетрясение произошло в 00:12 по местному времени во вторник (22:12 по Гринвичу в понедельник), его эпицентр находился на глубине около 250 километров.

Местные СМИ отмечают, что подземные толчки ощущались в нескольких южных регионах Италии, включая Калабрию, Сицилию, Кампанию и Апулию.

О пострадавших или серьезных разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в Чили.