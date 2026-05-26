Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Чили

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7, эпицентр которого находился в 16 км от города Калама на глубине 120 км, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 16 км к востоку от города Калама, где проживают около 143 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 120 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

