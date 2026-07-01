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    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Мексике

    В штате Юкатан в Мексике произошло землетрясение магнитудой 6, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Землетрясение
    Фото: hurriyet.com.tr

    Об этом говорится в сообщении Геологической службы США (USGS).

    Подземные толчки зафиксированы в 75 километрах к юго-западу от города Эль-Прогресо (штат Юкатан).

    Очаг залегал на глубине 10 километров в море.

    Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

    Напомним, в Венесуэле в 24 июня вечером и 25 июня утром произошли землетрясения, было разрушено много домов.

    В стране введено чрезвычайное положение, наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра передан под контроль военным.

    Число погибших возросло до 1943 человек.

    Землетрясение Мексика Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор