Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на востоке Японии

На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5, толчки ощущались даже в центре Токио, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Во вторник в японской префектуре Ибараки произошло землетрясение предварительной магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались в том числе в центральных районах Токио, сообщает Японское метеорологическое агентство.

Согласно данным специалистов, землетрясение было зафиксировано в 19:46 по местному времени (15:46 по времени Астаны). В отдельных районах префектур Гумма и Сайтама интенсивность толчков достигала уровня ниже 5 по японской семибалльной шкале.

Эпицентр находился на юге Ибараки, примерно на глубине 50 километров. Координаты очага — 36,1 градуса северной широты и 139,9 градуса восточной долготы.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Индонезии. Также землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на Кубе.