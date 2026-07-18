Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья
В районе Батталгази турецкой провинции Малатья утром произошло землетрясение магнитудой 5. Очаг подземных толчков находился на глубине 15,59 километра, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), подземные толчки были зарегистрированы в 06:20 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 15,59 километра.
Ранее сообщалось о лесном пожаре в турецкой провинции Мугла.
Также сегодня, 18 июля в 02 час. 09 мин. по времени Астаны, сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в приграничном районе Казахстана и России.