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    Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья

    В районе Батталгази турецкой провинции Малатья утром произошло землетрясение магнитудой 5. Очаг подземных толчков находился на глубине 15,59 километра, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья
    Фото: Anadolu

    По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), подземные толчки были зарегистрированы в 06:20 по местному времени.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 15,59 километра.

    Ранее сообщалось о лесном пожаре в турецкой провинции Мугла.

    Также сегодня, 18 июля в 02 час. 09 мин. по времени Астаны, сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в приграничном районе Казахстана и России.

    Землетрясение в Турции Турция Землетрясение В мире Мировые новости
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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