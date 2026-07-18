Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья

В районе Батталгази турецкой провинции Малатья утром произошло землетрясение магнитудой 5. Очаг подземных толчков находился на глубине 15,59 километра, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), подземные толчки были зарегистрированы в 06:20 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 15,59 километра.

Ранее сообщалось о лесном пожаре в турецкой провинции Мугла.

Также сегодня, 18 июля в 02 час. 09 мин. по времени Астаны, сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в приграничном районе Казахстана и России.