Земельный участок изымут в Алматы для нужд спецназа КНБ

Постановление акима города о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд опубликовано на странице городской газеты.

Согласно документу, у одного из ТОО будет изъята часть участка площадью 1,86 га из общей территории 2,6031 га. Он расположен в Медеуском районе по адресу: Кульджинский тракт, участок 22/2.

Срок принудительного отчуждения установлен до 31 декабря 2027 года.

Также предусмотрена выплата компенсации собственнику в порядке, установленном законодательством.

После завершения процедуры участок будет передан на баланс Республиканского государственного учреждения «Служба специального назначения «А» КНБ РК.

Ранее также было опубликовано постановление об изъятии порядка 50 земельных участков для государственных нужд — в частности, для реконструкции тепломагистрали ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Кроме того, в городе планируется изъятие участков для строительства линии BRT и пробивки проспекта Рыскулова в Алматы.