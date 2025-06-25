Земельный спор в селе Саты: акимат начал проверку

На официальный запрос нашего агентства в акимате сообщили, что по обращениям жителей о возможной незаконной передаче сельхозземель третьим лицам в настоящее время проводятся проверки органами прокуратуры в соответствии со статьей 146 Земельного кодекса.

— Материалы по спорным участкам переданы в управление земельных отношений Алматинской области. Окончательное решение будет принято по итогам проверки, — уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что отделами земельных отношений и архитектуры и градостроительства Кегенского района проводится инвентаризация указанных участков.

Регулирование земельных вопросов в селе Саты и его окрестностях осуществляется на основании статей 43, 44 и 48 Земельного кодекса. В связи с тем, что генеральный план населенного пункта пока не утвержден, изменение целевого назначения земель временно ограничено.

Как сообщили в акимате, до конца этого года планируется завершить разработку и обновление землеустроительной документации, а также внести изменения в генеральный план. После его утверждения начнется поэтапное решение актуальных вопросов, обозначенных в обращениях граждан.

Ранее жители туристического села Саты на встрече с районным акимом заявили о фактах нарушений, из-за которых, по их словам, они лишились своих земельных участков. Сельчане обвинили прежнее руководство аула в незаконной передаче и продаже земли третьим лицам.

Отметим, что село Саты в 2023 году было признано одной из лучших туристических деревень по версии Всемирной организации UNWTO. Расположено оно в Кегенском районе, в 300 километрах от Алматы, у живописного озера Кольсай.