Земельный спор разгорелся в популярном туристическом селе Казахстана

На встрече с акимом Кегенского района Нурбакытом Тенизбаевым и представителями правоохранительных органов сельчане открыто заявили о нарушениях, из-за которых они лишились своих наделов. Один из активных участников встречи — Ерболсын Ахметов, который проживает в Саты уже 40 лет, рассказал свою историю.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

— Мои родители всю жизнь занимались здесь земледелием, выращивали картофель, капусту, морковь. Платили налоги, трудились на этой земле. В 2016–2018 годах мы хотели построить дом, но тогдашний аким аула Алибек Ибраев заявил, что строительство невозможно, так как участок якобы предназначен для пастбищ. Он взял госакт отца «на проверку». Позже мы узнали, что эту землю, 50 соток, он разделил и продал другим лицам. Причем без нашего ведома. Та же судьба постигла наш участок для крестьянского хозяйства на другой стороне аула, — рассказал Ерболсын Ахметов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Он также отметил, что уже 20 лет состоит в очереди на получение земли, однако до сих пор ее не получил. С похожими ситуациями столкнулись и другие жильцы села.

Представитель районной прокуратуры призвал граждан оформить свои претензии в установленном порядке — подать официальные заявления, чтобы провести правовую проверку всех обстоятельств.

Аким района Нурбакыт Тенизбаев со своей стороны пояснил, что указанные участки были проданы еще 9–10 лет назад, и законность этих решений предстоит установить прокуратуре. Он подчеркнул, что с момента его назначения на должность акима ни один земельный участок в Саты не был распределен.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— 10 лет назад никто и не предполагал, что Саты станет туристическим регионом. Тогда все уезжали, бросали участки. Сегодня одна сотка земли здесь стоит от 1 до 1,5 млн тенге. Понятно, что теперь интерес к земле вырос, — отметил Нурбакыт Тенизбаев.

Также он ответил на замечания сельчан, которые утверждали, что приоритет в распределении земли якобы отдают приезжим инвесторам.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Закон един для всех. Никто из акимата не продает землю инвесторам. Они приобретают ее у самих местных жителей. Конечно, мы приветствуем, что здесь строятся современные отели, кафе, туристические зоны. Это дает рабочие места, оживляет экономику села. Но повторю — объекты возводятся на купленных у сельчан участках. Если сами продают — это их право, — добавил глава района.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По данным акимата, на сегодня в Саты зарегистрировано более 100 объектов туристического бизнеса, все они построены за счет частных инвестиций.

Аким аула Нурым Сагымжан отметил, что уже с 2018 года стоимость земли в Саты значительно выросла. По его словам, интерес к региону проявляют инвесторы не только из разных уголков Казахстана, но и из-за рубежа.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

— Мы проводим разъяснительную работу с местными жителями. Многие, кто годами стояли в очереди, теперь задаются вопросом, почему им не дают землю. Но в большинстве случаев те, кто имел участки, сами продали их, — резюмировал он.

Аким района отметил, что на сегодня в селе Саты отсутствуют свободные земельные участки. Если в 2007 году в очереди на получение земли числились 180 человек, то сегодня это число выросло до 1800. При этом новые участки гражданам не предоставляются.

По словам главы района, в этом году планируется утвердить новый генеральный план села, согласно которому его территория расширится на 980 гектаров. После этого земельные участки смогут получить только те жители, которые официально состоят в очереди и имеют на это законное право.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Отметим, что село Саты в 2023 году было признано одной из лучших туристических деревень по версии Всемирной организации UNWTO. Расположено оно в Кегенском районе, в 300 километрах от Алматы, у живописного озера Кольсай.

В прошлом году наши корреспонденты рассказали о состоянии деревни, проблемах и планах по его развитию.

Фото: Александр Павский / Kazinform