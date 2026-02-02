Земельные участки в Бурабае планируют передать в долгосрочную аренду под турпроекты

Как сообщили в нацпарке, инициатива направлена на развитие курортной зоны и создание новых объектов туристической инфраструктуры. Речь идет о строительстве гостевых домов, этноаулов и других объектов отдыха.

Проект реализуется в рамках поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию новых туристических зон, включая территории «Акбура», озер Жукей, Катарколь и Текеколь. В нацпарке формируют пул участков, в том числе в малопосещаемых и перспективных локациях, чтобы привлечь инвестиции и расширить туристические возможности региона.

Отмечается, что земельные участки будут предоставляться в соответствии с законодательством и с учетом экологических требований, действующих на особо охраняемых природных территориях.

Информацию о процедуре предоставления участков и условиях аренды обещают опубликовать на официальном сайте национального парка.

В ГНПП «Бурабай» приглашают инвесторов и представителей туристической отрасли следить за обновлениями и участвовать в реализации проектов по развитию курорта.

Как отмечалось ранее, в Казахстане разработали комплексные планы развития Алматинского горного кластера, Щучинско-Боровской курортной зоны и туристской зоны Мангистау.