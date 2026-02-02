РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:45, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Земельные участки в Бурабае планируют передать в долгосрочную аренду под турпроекты

    Государственный национальный природный парк «Бурабай» планирует предоставить земельные участки в долгосрочную аренду для реализации туристических и рекреационных проектов, передает агентство Kazinform.

    Бурабай
    Фото: ГНПП «Бурабай»

    Как сообщили в нацпарке, инициатива направлена на развитие курортной зоны и создание новых объектов туристической инфраструктуры. Речь идет о строительстве гостевых домов, этноаулов и других объектов отдыха.

    Проект реализуется в рамках поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию новых туристических зон, включая территории «Акбура», озер Жукей, Катарколь и Текеколь. В нацпарке формируют пул участков, в том числе в малопосещаемых и перспективных локациях, чтобы привлечь инвестиции и расширить туристические возможности региона.

    Отмечается, что земельные участки будут предоставляться в соответствии с законодательством и с учетом экологических требований, действующих на особо охраняемых природных территориях.

    Информацию о процедуре предоставления участков и условиях аренды обещают опубликовать на официальном сайте национального парка.

    В ГНПП «Бурабай» приглашают инвесторов и представителей туристической отрасли следить за обновлениями и участвовать в реализации проектов по развитию курорта.

    Как отмечалось ранее, в Казахстане разработали комплексные планы развития Алматинского горного кластера, Щучинско-Боровской курортной зоны и туристской зоны Мангистау.

    Теги:
    Туризм Нацпарк Бурабай Земельный участок Земля Бурабай
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают