Земельные участки под ИЖС в Актюбинской области выделяются только в районах

В 2022–2025 годах в Актюбинской области была проведена работа по выделению более 2 600 земельных участков по 10 соток. Из них около 400 было выделено в прошлом году — все в районах. В частности, в Айтекебийском районе — 21; в Иргизском — 20; в Каргалинском — 24; в Кобдинском — 7; в Мартокском — 28; в Мугалжарском — 42; в Темирском — 8; в Хромтауском — 76; в Шалкарском — 120; в Ойылском — 48.

— К месту, определенному для обеспечения граждан земельными участками по 10 соток, должны быть подведены инженерные сети. Обеспечение запланированных жилых массивов инфраструктурой требует определенного времени и финансовых ресурсов. В связи с этим, в 2026 году в Актюбинской области планируется выделять земельные участки поэтапно. С начала года были предоставлены 42 земельных участка (Айтекебийский район — 2, Иргизский — 2, Кобдинский — 2, Мугалжарский — 9, Темирский — 3, Ойылский — 17, Хромтауский — 7). В настоящее время в Актюбинской области число граждан, стоящих в специальной очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ежегодно возрастает. Сейчас зарегистрировано 205 130 граждан, — сообщила пресс-служба акима Актюбинской области.

До настоящего времени в области выделено 50 355 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В 2022 году очередь была переведена в электронный формат. С тех пор получили по 10 соток 2 618 человек.

Ранее сообщалось, что продолжительность моратория на выделение земельных участков в городе Актобе неизвестна.