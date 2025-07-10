Мораторий на выдачу земли в Актобе продлён на неопределённый срок

В Актобе с 2019 года действует мораторий на выдачу земли, и пока неизвестно, когда он будет снят. Основная причина — отсутствие инженерной инфраструктуры на ранее выделенных участках.

- С 2003 по 2007 год граждане вставали в очередь на получение земли, с 2014 по 2021 год им было распределено 29 240 участков. В целом, с 2005 года в Актобе участки получили 38 766 человек. Однако в настоящее время в очереди на получение земли по-прежнему числятся 166 929 человек. Чтобы выдать им по 10 соток, необходимо обеспечить подготовленные пустующие участки инженерными сетями. Из-за отсутствия таких подготовленных зон выдача земли временно приостановлена, - сообщили в пресс-службе акима области.

По данным управления земельных отношений Актюбинской области, в районах подано 38 347 заявлений. В частности: в Алгинском районе – 13 405, Айтекебийском – 615, Байганинском – 769, в Каргалинском – 1458, в Мартукском – 5022, в Мугалжарском – 6117, в Темирском – 2087, в Иргизском – 818, в Хромтауском – 6174, в Шалкарском – 1882.

В этом году в районах был выдан 201 земельный участок: в Алгинском — 20, Каргалинском — 13, Кобдинском — 12, Мартукском — 13, Темирском — 22, Уилском — 21, Хромтауском — 100.

- В настоящее время местные исполнительные органы разрабатывают проектно-сметную документацию для проведения инженерно-коммуникационных сетей в неоснащённые районы и подают бюджетные заявки. Таким образом, строительные работы будут проводиться поэтапно, и вопрос выделения земли гражданам будет постепенно решаться, – сообщили в управлении земельных отношений области.

С 2005 года в районах было выдано 10 854 земельных участка.