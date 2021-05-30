Земельные участки получат около 1000 туркестанцев этом году
Как поясг=нили в акимате, данные работы будут проводиться по специальной автоматизированной системе.
В настоящее время по городу в очереди на землю стоят около 35 тысяч граждан. Об этом на брифинге сообщил аким города Туркестана Рашид Аюпов.
Кроме того, по словам главы города, до конца текущего года в рамках различных программ в городе будут обеспечены жильем 1 273 семьи. Кроме того, около 40 домов старой многоэтажки в Туркестане будут полностью отремонтированы.
«В целом, в городе Туркестане со стороны «Отдела строительства» ведется строительство 103 объектов. В основном увеличилось количество многоэтажных жилых домов и объектов предпринимательства. Также в областном центре начнется строительство «Теннисного центра» и Гребного канала для любителей спорта. Они не только улучшают микроклимат города, но и способствуют развитию туризма. Кроме того, Центр материнства и детства, реабилитационный центр и Назарбаев и нтеллектуальная школа будут оказывать услуги жителям города», - сказал Рашид Абатулы.
Стоит отметить, что на брифинге градоначальник сообщил, что в Туркестане появится 4 искусственных озера. Это позволит увлажнить жаркий Туркестан летом.