Зелёная смесь: сколько стоят руккола, шпинат, мята и зелёный лук в регионах Казахстана

Данные показывают, что цены на рукколу и мяту наиболее волатильны и зависят от региона и логистики, шпинат также демонстрирует значительные колебания, а зелёный лук остаётся самым доступным и менее подверженным значительным ценовым колебаниям продуктом.

Эти региональные различия обусловлены климатическими условиями, уровнем местного производства, инфраструктурой и покупательной способностью населения.

Точные региональные индексы цен на рукколу, шпинат, мяту и зелёный лук не выделены в официальных статистических публикациях, однако данные с оптовых рынков и торговых платформ показывают, что цены на эти виды зелени зависят от региона и сезона. Например, руккола и шпинат доступны на оптовых рынках с прямыми поставками от производителей, что способствует более стабильным ценам.

Зелёный лук и мята, как популярные сезонные продукты, также демонстрируют ценовые колебания, связанные с урожайностью и логистикой. В южных регионах Казахстана цены на свежую зелень традиционно ниже из-за более благоприятных климатических условий для выращивания, тогда как в северных и центральных регионах цены могут быть выше из-за транспортных расходов и более короткого сезона выращивания.

Инфографика: Kazinform

Руккола

В среднем цена на этот вид зелени варьирует в пределах 3000-4000 тенге за килограмм. Самые высокие цены на рукколу зафиксированы в Актобе (6500 тг/кг), Семее (6200 тг/кг), Усть-Каменогорске (6150 тг/кг), Конаеве и Талдыкоргане (по 6000 тг/кг). А самую дешевую рукколу можно купить в Петропавловске — 1200 тг/кг.

В Караганде, Актау, Астане, Атырау, Жезказгане, Павлодар и Кызылорде рукколу можно приобрести в пределах от 2000 до 3000 тенге за один килограмм. Чуть выше стоимость такой зелени в Уральске, Таразе, Туркестане, Шымкенте и Костанай. В этих регионах цены составляют от 3000 до 5000 тенге.

Шпинат

Этот вид овощной зелени дороже всего стоит в Талдыкоргане (5750 тг/кг), Кокшетау и Семее (по 5500 тг/кг), а дешевле всего в Караганде (1850 тг/кг). В целом же шпинат, так же, как и руккола, в среднем стоит 3000-4000 тенге за килограмм. Такие ценники можно найти в Астане, Алматы, Актау, Уральске, Шымкенте, Кызылорде, Таразе и Туркестане.

Чуть дешевле – от 2000 до 3000 тенге шпинат продают в Атырау и Жезказгане.

А в пределах 4000-5500 тенге за килограмм в Актобе, Петропавловске, Костанай, Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорске и в Конаев.

Мята

По сравнения с другими видами свежей зелени, мята оказалась самой дорой. Наиболее высокие ценники можно встретить в Усть-Каменогорске и Семее (по 7000 тг/кг), а также в Кокшетау (6000 тг/кг). А самая дешевая мята в Алматы (2000 тг/кг) и Атырау (2000 тг/кг).

В Уральске, Костанае и Усть-Каменогорске килограмм мяты можно купить в пределах 5000-5900 тенге. В Астане, Павлодаре, Трукестане, Актау, Актобе, Шымкенте и Кызылорде цены варьируются от 2500-3000 тенге за килограмм. Чуть дороже – в пределах 3000-4500 тенге за один килограмм – в Караганде, Жезказгане, Конаеве и в Талдыкоргане.

Зелёный лук

Это самый распространенный, традиционный и самый доступный зелёный продукт. Его продают пучками, вес которых колеблется в пределах 100-150 грамм. Средняя цена за пучок зелёного лука по Казахстану – 200-300 тенге. Самый дешевый лук можно приобрести на рынках Атырау – за 100 тенге. А самый дорогой салатный лук стоит 620 тенге за пучок. И такие цены можно встретить в Усть-Каменогорске и Семее.

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