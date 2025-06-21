Сколько стоят капуста, брокколи и болгарский перец в регионах Казахстана

Капуста белокачанная

Ее в регионах Казахстана можно купить по разным ценам. Средняя цена составляет 200 тенге за килограмм. Самая дорогая капуста продается в Актау и Атырау. Тут ее можно купить за 300 тенге/кг. А самая дешевая в Таразе — 140-150 тенге за килограмм.

До 200 тенге за один килограмм капусты можно заплатить в Караганде, Жезказгане, Костанае, Актобе, Семее и в Кызылорде.

Чуть дороже — от 200 до 250 тенге — капусту продают в Астане, Алматы, Павлодаре, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Туркестане, Конаеве и в Талдыкоргане.

По цене от 250 до 300 тенге белокачанную можно приобрести в Петропавловске и Уральске.

Болгарский перец

Средняя цена за один килограмм болгарского перца по Казахстану составляет около 700-800 тенге.

Самые высокие цены на него наблюдаются в Костанае — 1320 тг/кг. Чуть дешевле — по 1200 тенге за кило — можно купить в Астане и Атырау.

В Актау, Актобе, Уральске, Павлодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее и в Шымкенте прайс на болгарский перец варьирует от 800 до 1050 тенге за один килограмм.

Ценники в пределах 500-750 можно увидеть в Алматы, Караганде, Жезказгане, Кокшетау, Кызылорде и в Таразе.

Самый дешевый болгарский перец можно купить в Конаеве, Талдыкоргане и в Туркестане. В этих городах цена за один килограмм составляет 400 тенге.

Брокколи

Основным поставщиком брокколи в нашу страну считается Узбекистан. И так как этот овощ является привозным, цены на него высоки почти круглый год. Но несмотря на дороговизну, спрос на этот вид капусты всегда высок. Средняя цена на брокколи по Казахстану составляет около 1000-1500 тенге за килограмм.

Самые дорогие брокколи в Астане и в Караганде. В этих городах прайс составляет около 2200 тенге.

А самые дешевые брокколи можно купить в Алматы — за 750 тенге.

В Конаеве, Талдыкоргане и в Таразе цена составляет 950-990 тенге.

Чуть подороже — за 1000-1300 тенге — можно купить в Туркестане, Шымкенте и в Актау.

По 1500 тенге брокколи продают в Уральске, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее и в Кызылорде.

В остальных же городах прайс на брокколи составляет от 1600 до 1900 тенге. По такой цене можно увидеть на прилавках Атырау, Актобе, Жезказгана, Кокшетау, Петропавловске и в Костанае.

Цены на капусту, брокколи и болгарский перец в регионах страны

Фото: Kazinform

Ранее сообщалось, что в этом году в Казахстане планируют собрать порядка 580 тысяч тонн ранних овощей.