Зеленский подтвердил договоренности об энергетическом перемирии с Россией

— Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов, — написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, энергетика является основой жизни, и Киев ценит усилия партнеров по ее защите.

— Команды говорили об этом в Эмиратах. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны, — добавил украинский лидер. Украинские власти неоднократно подчеркивали критическое значение защиты энергосистемы в морозы.

Дональд Трамп ранее заявил на заседании в Белом доме, что лично попросил Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим городам, и российский президент согласился.

— Многие люди говорили, что не стоит делать бесполезный звонок, потому что ничего не выйдет, но он это сделал, и мы очень рады, — сказал Трамп.

По его словам, именно этим звонком объясняется отсутствие обстрелов украинской столицы в течение последней недели. Информация о прекращении ударов по инфраструктуре появилась в соцсетях утром в четверг, однако официальные стороны переговоров, прошедших в выходные в Абу-Даби, долгое время хранили молчание.