Зеленский подтвердил договоренности об энергетическом перемирии с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил достижение договоренностей между Украиной и Россией об «энергетическом перемирии» на время зимних холодов. Он приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о возможности защитить Киев и другие города от российских ударов, передает Kazinform со ссылкой на DW.
— Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов, — написал Зеленский в соцсетях.
По его словам, энергетика является основой жизни, и Киев ценит усилия партнеров по ее защите.
— Команды говорили об этом в Эмиратах. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны, — добавил украинский лидер. Украинские власти неоднократно подчеркивали критическое значение защиты энергосистемы в морозы.
Дональд Трамп ранее заявил на заседании в Белом доме, что лично попросил Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим городам, и российский президент согласился.
— Многие люди говорили, что не стоит делать бесполезный звонок, потому что ничего не выйдет, но он это сделал, и мы очень рады, — сказал Трамп.
По его словам, именно этим звонком объясняется отсутствие обстрелов украинской столицы в течение последней недели. Информация о прекращении ударов по инфраструктуре появилась в соцсетях утром в четверг, однако официальные стороны переговоров, прошедших в выходные в Абу-Даби, долгое время хранили молчание.