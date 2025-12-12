Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине

— Мы готовы работать с президентом Трампом в любом формате. И если президент Трамп больше говорит о выборах в Украине, — я хочу сказать об этом абсолютно открыто, — мы можем попытаться провести выборы. Украина не прячется от демократии, — сказал Зеленский на встрече «коалиции желающих», прошедшей в формате видеоконференции в четверг, 11 декабря.

По его словам, для проведения выборов необходимо обеспечить безопасность, в чем «США могут помочь больше всего».

— Если есть потребность провести выборы, то нужно прекратить огонь, по крайней мере, на время избирательного процесса и голосования. И это то, что необходимо обсудить. И, честно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить об этом с российской стороной», — добавил президент Украины.

Очередные выборы президента Украины по графику должны были состояться в 2024 году, однако из-за российско-украинского конфликта их проведение было отложено.

Ранее на этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп высказался за новые президентские выборы в Украине, отметив, что Владимир Зеленский имеет шанс на повторную победу.

После этого Владимир Зеленский заявил, что готов провести президентские выборы в следующие два-три месяца при условии безопасности их проведения.