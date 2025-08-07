Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Об этом украинский лидер написал в своем Телеграм-канале.

— В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве, — написал Зеленский.

В последний раз Зеленский и Трамп проводили телефонный разговор 5 августа, где ключевым вопросом было урегулирование российско-украинского конфликта.

6 августа Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Позже о российско-американских контактах с участием Уиткоффа высказался глава Белого дома. Трамп заявил, что его спецпредставитель провел очень продуктивную встречу с Путиным.