    10:22, 07 Август 2025 | GMT +5

    Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

    Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву, передает Kazinform. 

    Фото: Ukrainian Presidency/ abaca/ picture alliance

    Об этом украинский лидер написал в своем Телеграм-канале

    — В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве, — написал Зеленский. 

    В последний раз Зеленский и Трамп проводили телефонный разговор 5 августа, где ключевым вопросом было урегулирование российско-украинского конфликта. 

    6 августа Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Позже о российско-американских контактах с участием Уиткоффа высказался глава Белого дома. Трамп заявил, что его спецпредставитель провел очень продуктивную встречу с Путиным. 

     

     

    Украина Российско-украинский конфликт Владимир Путин Мировые новости Россия США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
