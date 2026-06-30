Зеленых насаждений в Алматы меньше нормы: что предлагают эксперты

В ходе слушаний участники обсуждают экологически ориентированный сценарий развития мегаполиса, вопросы ограничения застройки в предгорной зоне, сохранения природных территорий, а также меры по улучшению экологической ситуации в городе.

В частности, проектом предусмотрен полный запрет капитального строительства в предгорьях южнее проспекта Аль-Фараби, сохранение режима охраны территории Иле-Алатауского национального парка и расширение городской сети мониторинга качества воздуха до более чем 50 стационарных постов.

В ходе общественных слушаний жители выразили обеспокоенность вопросами озеленения города, сокращения зеленых зон, обеспечения населения питьевой водой, а также экологическими последствиями активного строительства новых жилых комплексов. На вопросы горожан отвечают представители акимата, профильных управлений, специалисты и эксперты, а также представители НИИ «Алматыгенплан».

Фото: Досбол Атажан / Kazinform

В ходе слушаний одна из жительниц попросила разработчиков документа представить конкретные результаты анализа работы по озеленению города, отметив, что жителей интересует объективная оценка состояния зеленого фонда Алматы и его влияния на качество воздуха.

На вопрос ответила эксперт, доктор PhD, известный казахстанский ученый-биотехнолог Гульнур Жунусова. По ее словам, анализ текущей ситуации уже проведен. Сегодня обеспеченность Алматы зелеными насаждениями остается ниже нормативных значений и составляет около пяти квадратных метров на одного жителя, тогда как целевой показатель — 16 квадратных метров на человека.

Эксперт пояснила, что отдельные природные территории не входят в систему городского озеленения при расчете нормативов, поэтому не учитываются в общей статистике.

— Для достижения установленных показателей Генеральный план предусматривает масштабное увеличение площади зеленых насаждений. Планируется ежегодная высадка более 10 тысяч деревьев, при этом предпочтение будет отдаваться местным видам растений, а не интродуцированным, — отметила она.

Фото: Досбол Атажан / Kazinform

Кроме того, планируется развитие зеленого каркаса города за счет озеленения прибрежных зон рек и увеличения площади зеленых насаждений. В числе мер предусмотрено установление охранной зоны вокруг Иле-Алатауского государственного национального природного парка, регулирование рекреационной нагрузки на наиболее посещаемые ущелья, а также расширение программ мониторинга редких видов животных. Для минимизации экологических рисков Генеральным планом предусмотрено создание системы экологических коридоров, которые обеспечат возможность миграции животных между различными природными территориями.

Отметим, стратегическая экологическая оценка является одним из этапов разработки нового Генерального плана Алматы.

Напомним, в декабре 2025 года в Алматы прошли общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана развития города, документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года.

Фото: Досбол Атажан / Kazinform

Позже в «Алматыгенплане» рассказали, как прошли общественные обсуждения по корректировке генплана города. По итогам встреч зафиксировано более 60 уникальных предложений и замечаний, которые в настоящий момент систематизированы по десяти тематическим блокам.