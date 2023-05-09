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Зеленая зона увеличивается вокруг Туркестана

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Мая 2023, 04:04
Зеленая зона увеличивается вокруг Туркестана Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области.

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжатся работы по озеленению города Туркестана, увеличению площади зеленых насаждений и улучшению климатических условий. ОБ ЭТОМ передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аким области Дархан Сатыбалды вместе с ответственными за отрасль специалистами посетил рекреационную зону зеленого пояса, территорию старого аэропорта, лесосеменную и техническую базу учреждения «Жасыл Аймак»

На 450 гектарах на территории старого аэропорта посажены саксаулы. А площадь лесосеменного участка составляет 120 га, из них на 6 га установлена система капельного орошения. Здесь выращивают 41 сорт древесно-кустарниковой рассады.

Рекреационная зона занимает 167 га, из них 80 га орошаются капельной системой. На территории растут более 208 тыс. различных деревьев и кустарников. Техническая база насчитывает 81 экземпляр специальной техники и 67 единиц вспомогательной.

На указанных территориях высажены саженцы айланта, клена, ясеня, вяза, тополя, туи, можжевельника, саксаула, шиповника, акации, катальпы, шиповника и другие. Специалисты отметили высокую приживаемость и продуктивность зелёных насаждений.

Дархан Сатыбалды поручил продолжить работы по озеленению территорий и формированию лесных массивов.

Туркестанская область   Экология   Туркестан  
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