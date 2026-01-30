Здание КБТУ в Алматы передали в госсобственность

При этом акции КБТУ остаются в собственности фонда NNEF, а в настоящее время ведутся переговоры с акиматом города о передаче здания в доверительное управление университету.

— Историческое здание КБТУ представляет архитектурную и культурную ценность для города Алматы и Казахстана в целом. Его переход в государственную собственность рассматривается как ответственное решение, направленное на долгосрочное сохранение и бережное управление этим объектом, — отметили в пресс-службе фонда.

Фонд NNEF приобрел университет в 2018 году и с тех пор реализует масштабную программу трансформации и развития. По их данным, за этот период численность студентов выросла с 1,8 тыс. до 9 тыс., открыты новые образовательные программы и около 40 современных научных лабораторий с высокотехнологичным оборудованием.

На укрепление материально-технической базы университета фонд инвестировал около 14 млрд тенге: проведена реконструкция 90% инженерных систем, частичный капитальный ремонт, созданы новые рабочие места. Сегодня в КБТУ работают более 1000 сотрудников и преподавателей.

Также построены два современных общежития на 980 мест и спортивный комплекс площадью 2400 кв. метров. При этом университет сохраняет финансовую устойчивость, а вся прибыль направляется на инновационное развитие и реализацию социальных программ. В планах фонда — строительство нового учебного кампуса.

В марте 2025 года стало известно о том, как Казахстанско-Британский технический университет был возвращен государству. Однако позже Компания по управлению возвращенными активами сообщила, что этот вопрос еще не решен полностью.

Также в ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» сообщили, что вопрос о будущем КБТУ остается открытым.

Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек высказался по поводу будущего Казахстанско-Британского технического университета.