Здание и автомобили загорелись на территории «Большевички» в Костанае

В Костанае на территории в районе фабрики «Большевичка» произошел пожар возле трехэтажного административного здания. Огонь распространился на обшивку здания и помещение на третьем этаже. Спасатели эвакуировали женщину, передает корреспондент агентства Kazinform.

Возгорание произошло 26 августа около 14:00 по проспекту Аль-Фараби.

По предварительным данным ДЧС Костанайской области, первоначально пожар возник возле административного здания, после чего пламя перекинулось на его обшивку и кабинет, расположенный на третьем этаже. Кроме того, огнем были охвачены два легковых автомобиля.

Во время тушения сотрудники ДЧС спасли женщину, находившуюся на втором этаже. С использованием спасательного капюшона ее вывели из здания и передали бригаде Центра медицины катастроф.

Фото: Костанайские новости

Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Пожар тушат по повышенному рангу вызова № 2. От ДЧС задействованы 25 человек личного состава и шесть единиц техники.

Также на месте работают спасатели оперативно-спасательного отряда, сотрудники Центра медицины катастроф, полиции, скорой медицинской помощи и городских служб.

Площадь пожара и другие обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее пожар произошел в одной из квартир 16-этажного жилого дома в Бостандыкском районе Алматы. Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 127 человек.