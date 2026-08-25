Пожар в многоэтажке в Алматы: спасены и эвакуированы 127 человек
Пожар произошел в одной из квартир 16-этажного жилого дома в Бостандыкском районе Алматы. Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 127 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сообщение о задымлении в доме по адресу: проспект Абая, 150, блок 1, поступило 25 августа в 21:56. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматы.
По прибытии спасатели установили, что на девятом этаже горела квартира на площади 4 кв. м. Из-за сильного задымления дым распространился на лестничные клетки.
На месте был развернут оперативный штаб, звенья газодымозащитной службы приступили к спасению и эвакуации жильцов. Для проведения работ также была задействована пожарная автолестница.
Возгорание локализовали в 22:28, полностью ликвидировали — в 22:36.
Из зоны задымления по лестничным маршам эвакуировали 42 человека. Еще 85 жильцов, в том числе четверо детей, спасли с использованием спасательных колпаков.
Информация о пострадавших в службу «112» не поступала.
В социальных сетях сообщается, что пожар произошел в жилом комплексе «Гаухартас».
Ранее сообщалось, что в Алматы также произошел пожар в 13-этажном жилом комплексе. В результате возгорания погибла женщина.