Пожар в многоэтажке в Алматы: спасены и эвакуированы 127 человек

Пожар произошел в одной из квартир 16-этажного жилого дома в Бостандыкском районе Алматы. Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 127 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщение о задымлении в доме по адресу: проспект Абая, 150, блок 1, поступило 25 августа в 21:56. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматы.

По прибытии спасатели установили, что на девятом этаже горела квартира на площади 4 кв. м. Из-за сильного задымления дым распространился на лестничные клетки.

На месте был развернут оперативный штаб, звенья газодымозащитной службы приступили к спасению и эвакуации жильцов. Для проведения работ также была задействована пожарная автолестница.

Возгорание локализовали в 22:28, полностью ликвидировали — в 22:36.

Из зоны задымления по лестничным маршам эвакуировали 42 человека. Еще 85 жильцов, в том числе четверо детей, спасли с использованием спасательных колпаков.

Информация о пострадавших в службу «112» не поступала.

В социальных сетях сообщается, что пожар произошел в жилом комплексе «Гаухартас».

Ранее сообщалось, что в Алматы также произошел пожар в 13-этажном жилом комплексе. В результате возгорания погибла женщина.