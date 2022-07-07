7 Июля 2022 16:41

Здание акимата Алматы восстановят к Наурызу 2023 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что здание акимата мегаполиса планировали восстановить до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге СЦК журналисты спросили у акима, на какой стадии находится ремонт здания акимата города и что будет на месте бывшей резиденции Президента.

«По поводу резиденции Главы государства. Сегодня идет процесс сноса. Ранее по планам детальной планировки там было предусмотрено учреждение. Мы сейчас проект детальной планировки поменяем. Там появится не сквер, а парковая зона. Мы хотим объединить парковую зону, которая находится около акимата. Она будет переходящая, вглубь до улицы Сатпаева», - ответил Ерболат Досаев.

Аким добавил, что эскизный проект парковой зоны будет обсуждаться с членами градостроительного совета.

Е. Досаев также заявил, что 8 июля получит заключение проектно-сметной документации по зданию акимата. Оно будет восстановлено.

«Впервые мы создали консорциум из пяти алматинских компаний, которые будут заниматься ремонтом этого нашего достояния. Здание восстановлению подлежит. Его сносить, я считаю, не надо. Мы планировали, что работы закончатся до конца года, но были нелегкие проектные решения, связанные не с самими основными тремя корпусами, а больше с купольным залом, в котором выгорел металл. Специалисты КазНИИСА нашли специальное решение, как облегчить эту крышу и сделать ее более легкой, мобильной и пожаробезопасной. Поэтому работа будет проведена, надеемся, что до нашего Наурыза следующего года восстановление будет завершено», - сказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что сгоревшее здание акимата будет стопроцентно восстановлено. Расчистку здания провели в январе.