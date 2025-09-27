Заявления Токаева, сделка на $4,2 млрд, самый чистый город в ЦА: что пишут мировые СМИ о Казахстане

ТАСС: Токаев выступил за диалог между ядерными державами

Казахстан выступает за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию усилий по снижению угрозы применения ядерного оружия. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет агентство ТАСС.

— Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия. Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению, — цитирует Токаева агентство.

Президент также отметил, что Астана призывает реализовать инициативу об учреждении Международного агентства по биологической безопасности.

— Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца. Наш выбор — баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война, — цитирует Президента РК агентство ТАСС.

Anadolu Ajansi: Президент Казахстана: страны Центральной Азии демонстрируют пример единства и взаимного доверия

Выступая в ходе общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость укрепления роли всемирной организации в решении актуальных глобальных проблем, включая безопасности, разоружение, изменение климата и развитие технологий, сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansi.

Глава государства отметил кризис доверия к многосторонним институтам и призвал к масштабным преобразованиям. Особое внимание он уделил Совету Безопасности, заявив, что крупные державы Азии, Африки и Латинской Америки должны получить представительство на основе ротации, а роль средних держав должна быть усилена.

— Такие государства могут выступать в качестве мостов внутри ООН тогда, когда крупные державы разделены, — цитирует издание Токаева.

Президент выразил обеспокоенность подрывом договоров о контроле над вооружениями и ростом военных расходов, которые достигли в мире рекордных $2,7 трлн, пишет агентство.

Armenpress: Президенты Франции и Казахстана обсудили актуальные двусторонние и региональные вопросы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает Арменпресс со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Франция является основным и надежным партнером Казахстана в рамках Европейского союза. Стороны с удовлетворением отметили, что достигнутые в прошлом на высшем уровне договоренности дают ощутимые результаты в различных областях, включая энергетику, транспорт и логистику, сельское хозяйство и здравоохранение. Эффективно развиваются и культурно-гуманитарные связи, пишет издание.

Ведомости: Токаев: Казахстан нацелен на диверсификацию путей экспорта энергоресурсов

Казахстан нацелен на диверсификацию своих энергетических экспортных маршрутов, заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке в ходе заседания круглого стола с участием представителей американского бизнеса, сообщает российское издание Ведомости.

По словам Главы государства, развитие и укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами остается одним из ключевых и долгосрочных приоритетов внешней политики страны. Президент подчеркнул, что Казахстан расположен в геополитически чувствительной части мира, а его стратегические цели, включая тесное сотрудничество с США, остаются неизменными. Он также напомнил, что США стали одним из первых государств, признавших независимость Казахстана, и с тех пор продолжают оказывать поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности, пишет издание.

Отдельно Токаев отметил приверженность Казахстана политическим и экономическим реформам, обеспечению прозрачности и инвестиционной открытости. Он заверил, что американские компании могут рассчитывать на равные условия ведения бизнеса в республике и долгосрочное сотрудничество.

Reuters: Министерство торговли США заявило, что Wabtec и Казахстан заключили сделку на поставку локомотивов на сумму 4,2 млрд долларов

Производитель комплектующих для локомотивов Wabtec (WAB.N), с головным офисом в Пенсильвании, заключил соглашение с Казахстаном на сумму $4,2 млрд, согласно которому компания поставит центральноазиатской стране 300 локомотивов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство торговли США.

Согласно заявлению ведомства, сделка предусматривает поставку национальной железнодорожной компании Казахстана — АО «Қазақстан Темiр Жолы» (КТЖ) — 300 комплектов тяжеловозных локомотивов серии Evolution ES44Aci в течение следующего десятилетия. Ожидается, что соглашение поддержит 11 000 рабочих мест в США.

Министр торговли Говард Лутник сообщил в соцсети X, что соглашение было достигнуто после телефонного разговора между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

— Эта знаковая сделка способствует созданию рабочих мест в производственном секторе США, а также ускоряет рост, открывает новые возможности и укрепляет взаимосвязи между Америкой и Центральной Азией, — отметил Лутник.

После объявления акции Wabtec выросли на 4,7%, пишет Reuters.

Синьхуа: Национальный банк Казахстана запускает стейблкоин

В Казахстане запущен первый стейблкоин, деноминированный в тенге. Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Нацбанк РК, стейблкоин был запущен в рамках регуляторной «песочницы» казахстанской криптобиржей Intebix в сотрудничестве с блокчейн-платформой Solana, Mastercard и Евразийским банком Казахстана.

Проект стейблкоина, деноминированного в тенге, будет использоваться для обмена криптовалют и торговли через криптокарты.

— Появление стейблкоина тенге способствует локализации ликвидности внутри страны, интеграции с существующей финансовой инфраструктурой и развитию отечественной экосистемы цифровых активов, — цитирует главу Нацбанка Тимура Сулейменова агентство.

Euronews: Казахстан: зеленое финансирование, хранение энергии, новый энергетический коридор в Европу

Казахстан наращивает объемы возобновляемых источников энергии и зеленого финансирования, чтобы сократить выбросы и позиционировать себя как транзитный узел чистой энергетики Центральной Азии, сообщает Euronews.

Издание пишет, что Казахстан ускоряет переход к зеленой экономике, однако объем поступающего климатического финансирования по-прежнему остается ограниченным. 70% всей электроэнергии в Казахстане по-прежнему вырабатывается за счет угля, однако страна обещает сократить выбросы на 15% всего за пять лет. Благодаря налоговым льготам и 20-летним контрактам с производителями реализуются проекты по возобновляемым источникам энергии стоимостью 8 млрд евро, а также запланированы проекты по хранению энергии. Тем временем Международный финансовый центр «Астана» способствует развитию рынка зеленых облигаций на сумму 3,3 млрд евро по всей Центральной Азии.

В то же время Казахстан возглавляет проект «Зеленый коридор» -высоковольтной линии электропередачи в Европу, которая могла бы транспортировать излишки ветровой и солнечной энергии региона при поддержке региональных партнеров и финансирования ЕС, что усилит его роль в энергетическом переходе Центральной Азии, сообщает Euronews.

The Jordan Times: Посол Казахстана освещает повестку цифровой трансформации и связи с Иорданией

Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай в ходе круглого стола в Аммане рассказал об амбициозных планах своей страны по цифровой трансформации и подтвердил прочные связи с Иорданией. Об этом сообщает иорданское издание The Jordan Times.

Встреча была посвящена недавнему Посланию Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: современные вызовы и решения на основе цифровой трансформации».

Т.Шалданбай заявил, что в обращении, произнесенном 8 сентября, изложены широкомасштабные реформы, направленные на обеспечение долгосрочной устойчивости посредством цифровизации, экономической модернизации и институциональных изменений.

В ходе беседы посол также рассказал об истории иордано-казахстанских отношений, назвав их «глубокими и развивающимися». Он отметил устойчивый прогресс Казахстана в цифровой, экономической и политической сферах, подчеркнув при этом, что сотрудничество с Иорданией продолжает расширяться в сфере образования, культуры и инвестиций.

Trend: Казахстан осуществил первую контейнерную перевозку пшеничной муки в США

Дочерняя компания АО КТЖ — KTZ Express организовала первую экспериментальную экспортную контейнерную перевозку пшеничной муки из Казахстана в США, пишет Trend со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Сообщается, что продукция казахстанского производства отечественной муки под брендом Eurasian Legacy общим объемом 50 тонн доставлена из Костаная в Нью-Йорк. Отмечается, что в дальнейшем планируется значительное увеличение объемов поставок на ежемесячной основе.

АЗЕРТАДЖ: В Казахстане состоялась премьера вокального конкурса Silk Way Star

Как сообщает информационное агентство АЗЕРТАДЖ, на казахстанском телеканале Jibek Joly состоялась премьера первого международного вокального конкурса Silk Way Star. Это первый азиатский вокальный конкурс, который проходит в Астане. В конкурсе принимают участие представители Азербайджана, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.

Гранд-финал Silk Way Star состоится 22 ноября и обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий года. Победитель получит уникальный титул Silk Way Star и шанс представить свое творчество на мировой сцене, пишет издание.

The Times of Central Asia: Три лучших города Азии по качеству воздуха находятся в Казахстане, согласно новому исследованию

Издание The Times of Central Asia сообщает, что новое исследование качества воздуха в мире, проведенное независимым сайтом HouseFresh, показало, что в Казахстане находятся одни из самых чистых городов в ЦА. В отчете также отмечается, что один из городов Казахстана также входит в число самых загрязненных.

— Используя данные исследования IQAir за 2024 год, компания HouseFresh изучила средний уровень PM2.5 (количества мелких частиц в воздухе) в более чем 8800 городах с населением более 10 000 человек. Выяснилось, что самым загрязненным городом в мире является Бирнихат в Индии, где уровень PM2.5 составляет 128,2 частицы на кубический метр (мкг/м³). Самый чистый воздух — в городе Шу в Казахстане, — говорится в статье.

Фактически в Казахстане находятся три самых чистых города Азии, а следующими после Шу идут Жезказган в центральном Улытауском регионе (2,3 мкг/м³) и юго-западный город Бейнеу за пределами Мангистауской области (3,4 мкг/м³), пишет агентство.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, о том, чтоКазахстан в 2026 году введет в эксплуатацию Национальную информационную систему водных ресурсов и о первом концерте группы Backstreet Boys в Казахстане.