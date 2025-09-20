Съезд лидеров мировых религий, победа боксеров, концерт Backstreet Boys: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Коммерсантъ: Президент Казахстана Токаев заявил об угрозе «ядерного армагеддона»

Вероятность ядерного конфликта в мире достигла максимально высокого уровня за последние десятилетия. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VIII Съезде лидеров мировых религий в Астане, сообщает российское издание Коммерсантъ.

Токаев отметил тревожную тенденцию в международных отношениях: вместо конструктивных инициатив и политики разрядки все чаще наблюдается рост конфронтации, расширение геополитических разломов и повышение социального напряжения.

— Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия, — цитирует Президента Казахстана Коммерсант.

Глава государства указал на особую значимость дипломатии и диалога, необходимость преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия между странами. Особые надежды он возложил на религиозных лидеров, которые должны приложить усилия, чтобы не допустить «скатывания мира в бездну хаоса». Необходимо, по словам Токаева, напоминать многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности, пишет издание.

Morocсo World News: Токаев позиционирует Казахстан как глобальный межрелигиозный мост на Астанинском Съезде

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий призвал к диалогу, терпимости и совместной ответственности в решении глобальных кризисов, сообщает информационное агентство Марокко Morоссo World News.

В своем обращении он подчеркнул, что Казахстан выступает не только как принимающая сторона, но и как создатель более широкой концепции «духовной дипломатии» в условиях обострения геополитической напряженности. Токаев предупредил, что мир вступает в эпоху усиления конфликтов, неравенства и недоверия. Он заявил, что межрелигиозный диалог — это не роскошь, а необходимость, пишет издание.

«Съезд является уникальным инструментом для укрепления мира и конструктивного сосуществования», — отметил Токаев, подчеркнув, что рамки конгресса будут продлены до 2033 года. Он призвал участников учиться на опыте истории и поддерживать «единство в многообразии», которое он назвал краеугольным камнем модели сосуществования Казахстана.

Forbes: Президент Казахстана ведет страну в технологическое будущее

8 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным посланием к народу, сообщает американское финансово-экономическое издание Forbes.

Глава государства затронул широкий круг актуальных социально-экономических вопросов и сделал беспрецедентное заявление.

— Появились совершенно новые виды угроз безопасности человека, включая те, что связаны с использованием крайне опасного оружия на базе искусственного интеллекта. Моя главная миссия — обеспечить стабильное социально-экономическое развитие и безопасность Казахстана в это неспокойное и опасное время, — цитирует Токаева издание.

Сразу после этого в Казахстане было объявлено о создании Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, которое возглавит новый заместитель премьер-министра, обладающий экспертной компетенцией в данной сфере, пишет Forbes.

Издание отмечает, что в своем послании Президент Казахстана акцентировал внимание не только на развитии искусственного интеллекта и высоких технологий, но и на широком спектре экономических возможностей, которые могут представлять интерес для американских инвесторов. В частности, он сообщил о намерении упростить режим привлечения иностранных инвестиций, сократив избыточную бюрократию.

Выступление ясно показало, что страна стремится уйти от зависимости от углеводородов и сырьевого сектора в сторону экономической диверсификации — процесс, который возможен лишь при активном привлечении иностранного капитала и технологий. Это открывает значительные перспективы для американских технологических компаний и инвесторов, пишет Forbes.

Reuters: Казахстан возобновил экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

13 сентября Казахстан возобновил поставки нефти через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), сообщает международное агентство Reuters со ссылкой на государственную энергетическую компанию «КазМунайГаз».

Сообщается, что поставки по этому маршруту были приостановлены в прошлом месяце из-за проблем с загрязнением нефти. Нефтепровод БТД, проходящий через территорию Грузии в Турцию, используется в основном для экспорта нефти с азербайджанских месторождений Азери, Чираг и Гюнешли. Для Казахстана использование БТД - это альтернатива маршрутам через Россию. В настоящее время более 80% казахстанского экспорта нефти осуществляется через терминал Южная Озерейка на Черном море в составе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Однако в июле в азербайджанской нефти, транспортируемой по БТД, были выявлены органические хлориды, что привело к задержкам в отгрузках с турецкого терминала Джейхан.

По данным «КазМунайГаз», 8 800 метрических тонн нефти с месторождения Кашаган были отправлены по трубопроводу БТД. Следующая партия ожидается 20 сентября, пишет Reuters.

Синьхуа: Казахстан в 2026 году введет в эксплуатацию Национальную информационную систему водных ресурсов

Казахстан планирует в 2026 году ввести в эксплуатацию Национальную информационную систему водных ресурсов, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

В статье отмечается, что в систему будут включены данные по поверхностным и подземным водам, гидротехническим сооружениям и другим водохозяйственным объектам. В дальнейшем планируется применение искусственного интеллекта и данных космического мониторинга, что позволит определять водный баланс страны, реальные потребности в воде экономики и населения, анализировать и отслеживать использование водных ресурсов. В результате внедрения информационной системы будет создана единая цифровая платформа для учета и управления поверхностными и подземными водными ресурсами. Реализация проекта будет завершена до конца 2026 года.

ТАСС: МАГАТЭ выразило готовность поддержать Казахстан на всех этапах строительства АЭС

Как сообщает информационное агентство ТАСС, МАГАТЭ выразило готовность оказать Казахстану поддержку на всех этапах строительства первой атомной электростанции. Договоренность состоялась по итогам встречи его председателя Агентства Алмасадама Саткалиева с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили ключевые вопросы реализации национальной программы развития атомной энергетики Казахстана. Особое внимание уделили планам по строительству атомной электростанции, развитию инфраструктуры, а также использованию ядерных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и здравоохранении.

Anews: Казахстан построит крупный сухой порт и логистический центр на границе с Китаем

Азербайджанское агентство Anews сообщает, что Казахстан продолжает строительство крупного транспортно-логистического узла — сухого порта Кольжат — на границе с Китаем.

Комплекс займет площадь 8400 гектаров, из которых 1000 гектаров будут отведены под транспортные, логистические и промышленные объекты, а оставшиеся 7400 гектаров будут отведены под сельское хозяйство, пишет агентство.

В статье сообщается, что первый этап, реализация которого намечена на конец 2026 года, предусматривает создание логистической зоны площадью 200 гектаров с инвестициями в размере 25 млрд тенге ($46,2 млн). Ожидается, что объем грузоперевозок через пункт пропуска утроится к 2030 году: с 400 тыс тонн в 2023 году до 1,4 млн тонн в год, а к 2040 году достигнет 2,3 млн тонн.

Euronews: Боксеры Казахстана завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле

В Ливерпуле завершился чемпионат мира по боксу, вошедший в историю тем, что впервые в рамках новой Всемирной федерации бокса мужские и женские соревнования были проведены вместе, сообщает Euronews.

Сборная Казахстана показала выдающийся результат: семь золотых медалей, одна серебряная и две бронзовые, заняв первое место в общей медальной таблице, пишет издание.

В статье отмечается, что особое внимание привлек поединок за первое место. Соседи по Центральной Азии — Казахстан и Узбекистан — доминировали в медальном зачете. Узбекистан занял второе место с шестью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Самый большой прорыв совершил Айбек Оралбай, который впервые в истории Казахстана завоевал титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории (свыше 90 кг). До сих пор ни один казахстанский боксер не достигал вершины в этой весовой категории. 26-летняя Наталья Богданова также вошла в историю, став чемпионкой мира в весе до 70 кг. Она стала первой женщиной из Казахстана, когда-либо выступавшей в этой категории, пишет Euronews.

АЗЕРТАДЖ: Масштабный спортивный объект, не имеющий аналогов в Центральной Азии, запустили в Казахстане

В городе Туркестан (Казахстан) сдан в эксплуатацию уникальный спортивный объект — гребной канал. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство туризма и спорта Казахстана.

Этот спортивный комплекс не имеет аналогов в Центральной Азии. Общая площадь канала составляет 100 гектаров, длина — порядка 2,5 км. Уникальный комплекс гребного канала совмещает несколько функций — проведение международных спортивных мероприятий по академической гребле, байдарке и каноэ, в том числе соревнований уровня Кубка мира и Кубка Азии и площадку для регулярных тренировок спортсменов, пишет издание.

Travel and tour world: Backstreet Boys выступят в Астане: исторический концерт, ознаменовавший становление Казахстана как мирового культурного центра

Американский информационный сайт Travel and tour world сообщает, что известная поп-группа Backstreet Boys впервые выступит в Казахстане 21 сентября на стадионе «Астана Арена». Выступление, являющееся частью их текущего мирового турне, обещает стать знаковым событием для Казахстана и мировой музыкальной индустрии, оно символизирует более масштабное движение за признание Казахстана как развивающегося культурного и туристического направления.

Ожидается, что концерт посетят более 12 000 человек из более, чем 45 стран мира. Город и без того является важным местом проведения международных деловых и дипломатических встреч, поэтому проведение такого известного музыкального события, как концерт Backstreet Boys, укрепляет его международную репутацию, пишет Travel and tour world.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о проведении референдума о переходе к однопалатному Парламенту, о визите Президента ДР Конго в Казахстан, о подписании Протоколов по поставке электроэнергии между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.