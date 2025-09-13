Послание Токаева, визит Феликса Чисекеди в Астану: что пишут мировые СМИ о Казахстане

ТАСС: Токаев предложил провести референдум о переходе к однопалатному Парламенту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести в республике парламентскую реформу для перехода от двухпалатного Парламента к однопалатному, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

— Именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте. Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию, — сказал Президент, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана.

Токаев отметил, что, по его мнению, если реформа будет утверждена, то избираться такой Парламент должен по партийным спискам, добавляет ТАСС.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу страны заявил, что Казахстан является важнейшим звеном между Европой и Азией.

Президент указал, что ключевое значение для Казахстана также имеет развитие Транскаспийского транспортного маршрута, пишет азербайджанское информационное агентство.

Китайское информагентство Синьхуа отмечает, что Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу призвал приложить усилия для сохранения Каспийского моря.

— Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами. В целом от того, насколько разумно мы сегодня будем решать проблемы водной сферы, напрямую зависит судьба наших детей и внуков, — подчеркнул Токаев.

РБК пишет, что Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания Государственного фонда цифровых активов, выступая с ежегодным посланием.

Новый фонд должны создать на базе Инвестиционной корпорации Национального банка Казахстана, сообщили в пресс-службе Президента. По словам Токаева, «стратегический крипторезерв» будет формироваться из ряда перспективных криптовалют.

— Следует ускорить формирование полноценной экосистемы цифровых активов. На базе инвестиционной корпорации Нацбанка следует создать Государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада, — цитирует Токаева РБК.

Токаев: Демократическая Республика Конго — важный и надежный партнер Казахстана на Африканском континенте — Anadolu Ajansi

Казахстан рассматривает Демократическую Республику Конго как важного партнера на Африканском континенте и заинтересован во всестороннем развитии двустороннего сотрудничества. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в узком составе, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на Акорду.

В Акорде состоялась официальная церемония встречи президента Демократической Республики Конго, прибывшего с государственным визитом в Казахстан.

— Ваш первый государственный визит имеет очень важное значение. Он придаст новый импульс развитию отношений между Казахстаном и Демократической Республикой Конго. Казахстан рассматривает Вашу страну как важного партнера на Африканском континенте и заинтересован во всестороннем развитии двустороннего сотрудничества. Ваша страна, население которой составляет более 110 млн человек, богата человеческими и природными ресурсами. Кроме того, растет ее авторитет на международном и региональном уровнях. В этой связи полагаю, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению связей между Центральной Азией и Африкой. Наращивание взаимодействия с африканскими государствами является одним из важных направлений внешней политики Казахстана, — цитирует Токаева Anadolu.

В свою очередь президент Демократической Республики Конго высказал уверенность в том, что итоги переговоров будут способствовать углублению связей между странами.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, добавляет турецкое информагентство.

В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам развития двусторонней торговли, взаимодействия в транспортно-логистической, горнодобывающей и аграрной отраслях, а также в IT-сфере и цифровизации.

По итогам переговоров Президент Республики Казахстан и Президент Демократической Республики Конго приняли Совместное заявление.

Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.

Касым-Жомарт Токаев также наградил Феликса Чисекеди орденом «Достық» (Дружбы) I степени, отмечает Anadolu.

Кабар: Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали Протоколы по поставке электроэнергии

В городе Чолпон-Ата 7 сентября состоялось очередное заседание по вопросам энергетического сотрудничества, сообщает кыргызское информационное агентство Кабар.

На нем был подписан Протокол между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии до весны 2025–2026 годов.

Основная цель подписанного документа — для сохранения и рационального использования воды в Токтогульском водохранилище определить обязательства сторон по поставке электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызстан в осенне-зимний период, пишет Кабар.

Кроме того, были согласованы условия транзита электроэнергии из России в Кыргызстан через энергосистему Казахстана и транзита электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан через энергосистему Узбекистана.

В ходе заседания министр энергетики Кыргызстана выступил с речью, где отметил, что тесное сотрудничество с соседними странами обеспечивает энергетическую безопасность и стабильность.

— Совместными усилиями мы обеспечим бесперебойное электроснабжение наших народов, а также укрепим энергетическую безопасность и стабильность в регионе. В этой связи мы ожидаем, что узбекские и казахские коллеги будут придерживаться графика поставок электроэнергии в соответствии с подписанными протоколами, — сказал министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

Кроме того, в рамках встречи был подписан двусторонний Протокол о поставке электроэнергии между Казахстаном и Кыргызстаном, добавляет агентство.

Dawn: Пакистан и Казахстан подписали Совместный план действий для дальнейшего укрепления связей

Во вторник Пакистан и Казахстан подписали Совместный план действий с целью укрепления двусторонних отношений, говорится в заявлении МИД Пакистана, сообщает пакистанская газета Dawn.

Между двумя странами поддерживаются дружественные дипломатические отношения, при этом Казахстан является главным направлением пакистанского экспорта среди государств Центральной Азии. По словам казахстанского посла Ержана Кистафина, двусторонняя торговля растет и достигла $239 млн долларов, пишет издание.

Во вторник в Исламабаде состоялась встреча заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Пакистана Исхака Дара с его казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

Radio Pakistan сообщает, что стороны подтвердили решимость углублять политическое и экономическое сотрудничество.

— Обсуждения были сосредоточены на развитии торговли и инвестиций, сельского хозяйства, информационных технологий, образования, культуры, туризма, безопасности и логистических связей, — говорится в сообщении.

АЗЕРТАДЖ: Казахстан ускорил восстановление Северного Арала

Продолжается работа по увеличению объема воды в Северном Аральском море, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

С 2023 года по сегодняшний день объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 млрд кубометров. За это время в море было направлено 5 млрд кубометров.

Достижение целевых индикаторов Концепции развития системы управления водными ресурсами по части увеличения объема Северного Арала идет с опережением графика, добавляет азербайджанское информационное агентство.

Согласно Концепции, в 2025 году объем воды в море планировалось довести до 20,6 млрд кубометров. Изначальный план предусматривает увеличение объема Северного Арала до 27 млрд кубометров в 2030 году. Нынешних показателей планировалось добиться в 2029 году.

