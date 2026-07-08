Заявления о запуске БПЛА с территории Казахстана не соответствуют действительности — МИД

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло распространяемые в ряде СМИ сообщения о том, что территория республики якобы могла использоваться для запуска беспилотников, примененных при атаках на объекты в России, передает агентство Kazinform.

— В последнее время в отдельных средствах массовой информации распространяются провокационные заявления о якобы возможном использовании территории Республики Казахстан для запуска беспилотных летательных аппаратов, примененных при атаке на объекты на территории Российской Федерации. Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами, — сообщили в МИД РК.

В ведомстве подчеркнули, что расценивают подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

В Министерстве иностранных дел также заявили, что Республика Казахстан последовательно проводит миролюбивую, сбалансированную и ответственную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств. Республика Казахстан неукоснительно соблюдает международное право и международные договорные обязательства, касающиеся обеспечения международной и региональной безопасности.