Транспортный хаб, объединенные энергосистемы: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе Казахстан часто упоминался на страницах зарубежных СМИ. Мировые издания цитировали слова Касым-Жомарта Токаева о предстоящих переговорах Азербайджана и Армении на площадке нашей страны. Крупнейшие новостные агентства также писали о единой энергосистеме трех стран и строительстве транспортного хаба. Обзор мировой прессы о Казахстане, читайте в подборке агентства Kazinform.

Anаdolu agency: Президент Казахстана приветствует переговоры Азербайджана и Армении в Алматы

Турецкое агентство Anadolu agency 1 мая сообщало, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал согласие Азербайджана и Армении провести переговоры на уровне министров иностранных дел в городе Алматы.

В статье сообщается, что Касым-Жомарт Токаев сказал, что это событие является символическим, поскольку в декабре 1991 года в городе также была подписана Алма-Атинская декларация, официально учредившая Содружество Независимых Государств (СНГ).

- Предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе, - процитировало агентство заявление Президента Казахстана.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил российскому государственному информационному агентству ТАСС во вторник, что и Ереван, и Баку подтвердили свое участие во встрече, дата которой будет объявлена ​​позже, пишет издание.

Deutsche Welle: Баку, Ташкент и Астана объединят свои энергосистемы

ИзданиеDeutsche Welle пишет, что Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран по итогам встречи министров экономики и энергетики этих стран в Ташкенте.

- Как сообщает министр экономики Азербайджана Микаил Чингиз оглы Джаббаров, договор позволит Казахстану, Узбекистану и Азербайджану взаимодействовать в сфере производства «зеленой» энергии и организации ее экспорта через Азербайджан в Европу, а также обеспечить интеграцию энергосистем и эффективное использование возобновляемых источников энергии, - говорится в статье.

Согласно подписанному документу, участники изучат возможности соединения энергосистем через прокладку высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря. Сам проект технического задания был сформирован ранее.

- В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи «зеленой» энергии в страны Европейского Союза. На основе вышеизложенного между министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, - цитирует Deutsche Welle слова министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

Уже обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта, говорится в публикации издания DW.

The Times of Central Asia: Казахстан, Россия и Китай строят новый транспортный хаб

Новостной портал The Times of Central Asia сообщает о том, что казахстанская АО «НК «ҚТЖ», российская «Славтранс-Сервис» и китайская компания Xian Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. начали строительство нового транспортно-логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области.

В статье сообщается, что в пресс-службе казахстанского перевозчика пояснили, что ключевой логистический узел будет развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиане (КНР), Россией и другими странами.

Как отмечает издание, в 2023 году объем транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом через Казахстан по направлению Китай – Россия и обратно составил 3,8 млн тонн. Этот показатель на 35% больше показателей 2022 года. В первом квартале 2024 года транзитные перевозки по направлению Китай– Россия – Китай пока сохраняются на уровне 2023 года.

ТАСС: В Казахстане пострадавшим от паводков предоставят отсрочки по коммунальным платежам

Российское информационное агентство ТАСС сообщает о том, что Казахстан предоставит отсрочки по коммунальным платежам для пострадавших от масштабных паводков жителей страны.

- В ряде регионов страны в связи с паводковой ситуацией действуют режимы чрезвычайной ситуации местного масштаба. Пострадавшим казахстанцам оказывается всесторонняя помощь. Правительством принято решение о предоставлении потребителям отсрочки по оплате коммунальных платежей, — говорится в сообщении пресс-службы Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Уточняется, что отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату за эти месяцы потребители смогут осуществить позже без начисления пени.

В статье сообщается, что местные исполнительные органы регионов займутся составлением списков пострадавших от паводков. А также, что данные списки будут адресованы коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.

Daryo: В торговых центрах Казахстана улучшат качество Wi-Fi

Узбекское новостное агентство Daryo пишет, что торговые центры Казахстана должны будут обеспечивать посетителей качественной Wi-Fi-сетью. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек.

Сообщается, что Асхат Оразбек поделился личным опытом плохой работы интернета в местах общественного питания и торговых комплексах, сказав, что сталкивается с теми же проблемами, что и другие пользователи.

- В рамках законопроекта мы будем обязывать крупные бизнес-центры обеспечивать Wi-Fi сети. И мы будем это качество контролировать. Я думаю, что для всех будет комфортно, находясь в торговом центре или в кафе, иметь качественный интернет, - цитирует издание вице-министра.